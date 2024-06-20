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В Тверской области школьник пытался спрятать в лесу 49 свертков с наркотиками

В Тверской области задержали школьника с наркотиками

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Shutterstock

В Удомле Тверской области несовершеннолетнего подозревают в сбыте крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

16-летнего юношу сотрудники патрульно-постовой службы задержали в лесном массиве возле жилого дома по проспекту Энергетиков. Внимание полицейских привлекло подозрительное поведение молодого человека.

Задержанный объяснил, что приехал в Удомлю, чтобы разложить наркотические средства по тайникам-закладкам. В ходе личного досмотра у юноши были изъяты 49 свертков с неизвестным веществом внутри. Экспертиза установила, что в пакетах был расфасован клефедрон. Возбуждено уголовное дело. Молодой человек заключен под стражу, ему может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Чувашской республике правоохранители поймали курьера с крупной партией наркотиков. Мужчину помогли задержать сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские остановили машину, которая двигалась со стороны Нижегородской области для проверки документов. Во время осмотра машины правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике более 48 кг гашиша и два килограмма кокаина. В отношении курьера возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионер пытался провезти партию наркотиков в детских игрушках.

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