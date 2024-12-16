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В Смоленской области трое подростков поджигали релейные шкафы по заданию кураторов

РЕН ТВ: в Смоленской области подростки поджигали релейные шкафы

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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Трое подростков из Смоленской области устраивали поджоги релейных шкафов на железной дороге по заданию неизвестных из мессенджера. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ региона.

Трое несовершеннолетних за вознаграждение устраивали поджоги оборудования на железной дороге. Молодые люди связывались в одном из мессенджеров с «куратором», который давал им задания и обещал выплачивать вознаграждение за совершенные преступления.

По данным РЕН ТВ, к уголовной ответственности удалось привлечь только одного из участников серии поджогов. 16-летний юноша получил шесть лет колонии, двое его малолетних подельников поставлены на профилактический учет.

До этого сообщалось, что сотрудники транспортной полиции задержали в Рыбинске Ярославской области двух несовершеннолетних, причастных к поджогу железнодорожного оборудования. За 20 тыс. рублей школьники совершили поджог аккумуляторного, релейного и электрического шкафов на перегоне станции «Рыбинск — Пассажирский — Шлюзовая». На допросе удалось установить причастность задержанных к подготовке поджога вышки сотовой связи.

Ранее в Петербурге двое мужчин получили по 9 лет колонии за диверсию на железной дороге.

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