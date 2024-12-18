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Врач рассказал, о каких болезнях может сигнализировать головная боль

Врач Барышев: головная боль может появиться из-за повышенного давления

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Shutterstock/FOTODOM

Головная боль может быть симптомом различных заболеваний, включая сосудистые катастрофы, поэтому ее не стоит игнорировать. Об этом Life рассказал врач-невролог, мануальный терапевт «СМ-Клиника» Артем Барышев.

По его словам, такие неприятные ощущения могут возникать и из-за мигрени, для которой характерны пульсирующие, односторонние приступы, проявляющиеся несколько раз в месяц. В случае, если боль нарастает постепенно и присутствует чувство давления в голове, человек может столкнуться с повышением внутричерепного давления, добавил врач. Кроме того, головная боль может возникать из-за повышенного артериального давления.

«А вообще, чаще всего головная боль — это результат напряжения мышц спины и шеи, которые не справляются с неадекватной нагрузкой. Сколиоз и сутулость перегружают мышцы, приводя к спазмам и натяжению скальпа — отсюда и начинается боль», — заключил Барышев.

Врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько до этого рассказала «Газете.Ru», что головная боль может быть вызвана заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).

Ранее ученые выяснили причину головной боли после красного вина.

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