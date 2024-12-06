Россиян предупредили о неочевидной причине головной боли

Головная боль может быть вызвана заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), рассказала «Газете.Ru» врач-ортодонт Виктория Радько, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic.

Заболевания ВНЧС часто сопровождаются неприятными ощущениями, связанными с перенапряжением жевательных мышц и нарушением работы челюстей. Пациенты могут испытывать дискомфорт в области головы, который не связан с патологией зубов, а также замечать ограничение в открывании рта и щелчки в суставе.

«Если пациент обращается с жалобами на головную боль, стоматолог должен провести базовые тесты, чтобы определить, является ли она следствием мышечного перенапряжения или суставного заболевания», — поясняет Радько.

При заболеваниях ВНЧС дискомфорт может усиливаться при движении челюсти. Болезненные ощущения в челюстях, такие как миалгия, могут быть связаны с перегрузкой мышц.

«Заболевания ВНЧС имеют широкий эффект и оказывают влияние на весь организм», — комментирует ортодонт.

Своевременное ортодонтическое лечение, направленное на восстановление правильного положения зубов с помощью брекетов или элайнеров, помогает не только избежать дискомфорта, но и сохранить красоту и молодость лица, наладить крепкий сон, не допустить проблем с дикцией.

Если причина головной боли связана с жевательными или лицевыми мышцами, движение челюсти не вызовет усиление дискомфортных ощущений, однако пальпация позволит выявить триггерные точки.

«Триггерные точки — гиперчувствительные участки, которые могут вызывать боли, иррадиирующие в другие области тела», — комментирует Радько. Например, триггерная точка в области трапециевидной мышцы шеи может привести к тяжести в виске или даже в области нижней челюсти.

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