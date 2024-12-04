Стало известно, какие дети реже страдают аллергией

Шведские ученые установили, что взаимодействие с животными с первых дней жизни способствует формированию более здоровой микробиоты кишечника у ребенка. Это, в свою очередь, снижает риск развития аллергических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

В исследовании приняли участие 65 детей. Испытуемые были разделены на три группы: одни росли в семьях с домашними животными, другие — на животноводческих фермах, а третьи не имели постоянного контакта с животными. Исследования микрофлоры кишечника детей проводились в возрасте трех дней, 18 месяцев, а также трех и восьми лет.

Результаты показали, что уже в первые недели жизни у детей, проживающих на фермах, было в семь раз больше анаэробных бактерий в кишечнике, что свидетельствует о более зрелом составе микробиоты. Также у них было меньше штаммов бактерий, ассоциированных с воспалительными заболеваниями. В организме детей, растущих с домашними животными, также было увеличено число полезных бактерий, таких как Bifidobacterium и Bacteroides.

На протяжении восьми лет наблюдений у детей, которые контактировали с животными, значительно реже развивались пищевые аллергии, астма, атопическая экзема и аллергический риноконъюнктивит. Ученые пришли к выводу, что ранний контакт с животными способствует формированию здоровой микробиоты кишечника и укреплению иммунной системы, что снижает вероятность этих заболеваний в будущем.

Ранее ученые приблизились к выведению гипоаллергенных кошек.