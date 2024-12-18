В Петербурге снегоуборочный трактор зацепил женщину и протащил ее три метра

Женщина пострадала от наезда снегоуборочной техники на юге Петербурга, передает 78.ru.

По данным телеканала, ДТП произошло днем 17 декабря в Шушарах. Трактор сбил идущую по Новгородскому проспекту женщину, но остановиться сразу не смог. Таким образом, техника протащила пострадавшую еще около трех метров.

Петербурженку госпитализировали с ушибами мягких тканей обеих ног. В больнице пациентке оказали необходимую помощь и отпустили ее домой в удовлетворительном состоянии.

На прошлой неделе в Москве курьер на электровелосипеде сбил пешехода и сбежал, бросив его без сознания.

Ранее лейтенант полиции сбил россиянку и решил сохранить это в тайне.