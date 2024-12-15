В Турции нашли предполагаемую гробницу Николая Чудотворца

Турецкие археологи обнаружили в городе Демре гробницу, предположительно, с мощами Николая Чудотворца. Об этом пишет РИА Новости.

Из материала следует, что раскопки в районе церкви Святого Николая в данном населенном пункте проводятся с 1989 года. Два года назад специалисты решили обследовать небольшую постройку, которая вплотную прилегает к храму святителя Николая.

В результате археологи нашли в полу нишу, глубина которой составляет от 1,5 до двух метров. При этом внутри был обнаружен саркофаг. Как считают ученые, помещение может оказаться гробницей Николая Чудотворца.

«Предварительный анализ показал, что тяжелый саркофаг изготовлен из местного известняка. Его крышка хоть и немного сдвинута, но не вскрыта», — говорится в публикации.

Журналисты добавили, что археологи планируют тщательно изучить находку в ближайшие несколько месяцев. В частности, они рассчитывают найти на саркофаге какие-либо надписи, которые могут помочь идентифицировать его содержимое.

Уверенность ученых в том, что они обнаружили именно мощи Николая Чудотворца, связана тем, что в прошлом на месте Демре стоял другой город — Миры Ликийские. В IV веке святой служил здесь епископом.

При этом сейчас общепринятой считается версия, по которой мощи Николая Чудотворца хранятся в Италии. Однако находка турецких специалистов может поставить ее под сомнение.

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