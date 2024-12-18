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Стало известно, как нейросеть может помочь россиянам подготовиться к Новому году

Киберэксперт Аверьянов: нейросеть может помочь в подготовке к Новому году

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Shutterstock

Россияне могут привлечь к подготовке к новогодним праздникам необычного помощника – нейросеть. В том числе она сумеет предложить необычные идеи для поздравлений, тостов, подарков, объяснил СЕО группы компаний «ST IT», эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов в беседе с RT.

Нейросеть может придумать небанальный и интересный тост, поздравления в том или ином стиле, а также разработать план по подготовке дома к празднованию, отметил специалист. Кроме того, с ее помощью можно подготовить портреты гостей – это также можно сделать как в индивидуальном, так и общем для всех стиле.

«В том числе лично для каждого [нейросеть может] подобрать подарок, написать оригинальное поздравление и музыку к этому подарку», — подчеркнул Аверьянов.

Напомним, эксперты рассказали «Газете.Ru», что ИИ становится незаменимым помощником в бизнесе и решении повседневных задач. К примеру, в повседневной жизни россияне уже делегируют нейросетям планирование семейного бюджета, онлайн-покупки, выбор еды, музыки и прочее. ИИ помогает составить план тренировок, сэкономить время, выучить язык, спланировать поездку, продумать рецепты и многое другое.

Ранее сообщалось, что каждый третий учитель русского языка использует нейросети в работе.

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