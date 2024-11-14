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Стало известно, где и за какую плату подрабатывают россияне

RT: 23% россиян подработки приносят более 20 тыс. рублей в месяц

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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян стараются периодически подрабатывать – так ответили 60% участников соответствующего опроса. Более половины из них ищут возможность дополнительно заработать на стыке нескольких профессиональных сфер, что позволяет не потерять интерес к основной занятости, цитирует RT результаты исследования.

В том, что подрабатывают редко, признались лишь 14% россиян. В целом большинство стремится искать дополнительный заработок, чтобы копить (29%), тратить больше на развлечения и путешествия (23%).

Что касается конкретных сумм, то чаще всего подработки позволяют россиянам увеличить ежемесячный доход на 5 тыс. рублей (в 27% случаев). Чуть меньше (26%) получают от 5 до 10 тыс. рублей. От 10 до 20 тыс. рублей получают 24% респондентов, а более 20 тыс. рублей – 23%.

Среди профессий, представители которых чаще других подрабатывают, на первые места вышли копирайтеры, графические и веб-дизайнеры, иллюстраторы, IT-специалисты, фотографы и видеографы, таксисты и курьеры.

Исследование подготовили эксперты платформы «Консоль.Про» и аналитического центра «Зарплаты.ру», опросив порядка 2,3 тыс. работающих россиян.

Напомним, самым прибыльным и перспективным для карьеры видом подработки россияне считают фриланс – об этом сообщили 37% участников соответствующего опроса. В качестве примеров подходящих для такой работы сфер они назвали графический дизайн и копирайтинг. На втором месте рейтинга лучших подработок разместилась интернет-торговля, за которую отдали голоса 32% россиян, на третьем – онлайн-программирование (27%).

Ранее российские компании заявили о трудностях с поиском сотрудников на подработку.

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