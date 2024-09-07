Стало известно, сколько россиян совмещают работу с подработкой

Практически каждый второй (42%) россиянин совмещает основную работу с подработкой. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сервисов Работа.ру и «Подработка», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще других в этом признавались специалисты IT-отрасли (55%) и строители (43%).

14% опрошенных рассказали, что подрабатывают в свободное от работы время. Так обычно делают сотрудники транспортной области, отметили исследователи.

При этом 26% респондентов заявили, что никогда не занимались подработкой.

Многие россияне предпочитают скрывать наличие дополнительной занятости от своего начальства. Лишь треть сотрудников самостоятельно рассказывают руководителю о своей подработке. Главная причина такой скрытности — боязнь, что станет больше задач на работе. Кроме того, россияне не хотят видеть осуждение со стороны коллег, а также опасаются возможного сокращения заработной платы и увольнения.

Ранее были названы «красные флаги» во время собеседования на работу.