Ученые предупредили о риске затопления Англии к 2050 году

К 2050 году более 6 млн объектов недвижимости в Англии могут уйти под воду из-за угрозы наводнений. Об этом говорится в докладе Агентства по охране окружающей среды (ЕА).

«Около 6,3 миллиона объектов недвижимости (домов и предприятий) в Англии находятся в районах, подверженных риску затопления из одного или нескольких источников: реки, моря, поверхностные воды», — говорится в документе.

Согласно исследованию, к 2050 году количество объектов недвижимости, подверженных рискам затопления, может достичь 8 млн. По данным ученых, это связано с изменениями климата.

При этом в докладе отмечается, что экономические последствия для Великобритании значительно возрастут. Авторы напомнили, что ущерб от наводнений в Англии и Уэльсе, произошедших в 2016-2019 годах, по разным оценкам составил от 504 до 924 млн фунтов стерлингов.

В ноябре на Италию обрушились мощные ливни. После областей Тоскана и Эмилия-Романья под водой оказалась Сицилия. За 12 часов на всей территории острова выпало около 500 мм осадков.

Ранее британец сделал предложение девушке на крыше автомобиля во время наводнения.