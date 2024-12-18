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Ученые предупредили о риске затопления Англии к 2050 году

EA: более 6 млн объектов недвижимости в Англии могут уйти под воду к 2050 году

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Global Look Press

К 2050 году более 6 млн объектов недвижимости в Англии могут уйти под воду из-за угрозы наводнений. Об этом говорится в докладе Агентства по охране окружающей среды (ЕА).

«Около 6,3 миллиона объектов недвижимости (домов и предприятий) в Англии находятся в районах, подверженных риску затопления из одного или нескольких источников: реки, моря, поверхностные воды», — говорится в документе.

Согласно исследованию, к 2050 году количество объектов недвижимости, подверженных рискам затопления, может достичь 8 млн. По данным ученых, это связано с изменениями климата.

При этом в докладе отмечается, что экономические последствия для Великобритании значительно возрастут. Авторы напомнили, что ущерб от наводнений в Англии и Уэльсе, произошедших в 2016-2019 годах, по разным оценкам составил от 504 до 924 млн фунтов стерлингов.

В ноябре на Италию обрушились мощные ливни. После областей Тоскана и Эмилия-Романья под водой оказалась Сицилия. За 12 часов на всей территории острова выпало около 500 мм осадков.

Ранее британец сделал предложение девушке на крыше автомобиля во время наводнения.

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