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Британец сделал предложение девушке на крыше автомобиля во время наводнения

Пара из Британии обручились на крыше своей машины во время шторма «Берт»

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Davie Woodley-Kingston/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Великобритании мужчина сделал предложение своей возлюбленной на крыше их автомобиля во время наводнения, пока они ждали службу спасения. Об этом сообщает британская газета Daily Mirror.

Уточняется, что во время урагана «Берт» пара направлялась в город Тонтон, но их BMW начал заполняться водой около ипподрома, тогда они вызвали службу спасения, а сами забрались на крышу. 24-летний Дэви был настолько впечатлен происходящим, что попросил руки своей девушки прямо на крыше машины. По словам мужчины, он собирался сделать предложение в этот же день, но только в арендованном доме, который им предоставила для спасения от урагана классифайд Airbnb.

Спасательная машина прибыла примерно через полчаса и увезла пару в безопасное место, также спасателям удалось вытащить из воды BMW, который завелся с первого раза. Сообщается, что тем же вечером Дэви сделал предложение своей возлюбленной второй раз и подарил обручальное кольцо.

Ранее в Санкт-Петербурге клиент салона Lada залил новые машины жидкостью для розжига.

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