Россиянка обвинила мужа-военного в измене, отправив ему на фронт траурный венок

Супруга участника СВО из Нижневартовска отправила ему на фронт траурный венок. Об этом сообщает Ura.ru.

На кадрах, которые опубликовали журналисты, заметно, как мужчина открывает посылку. Внутри он находит железную банку с надписью: «Как был нищим, так и останешься». Помимо этого, из мешка он извлекает траурный венок, на черной ленте которого написано «Прости, что испортила тебе жизнь».

«Получил посылку от жены, находясь в зоне СВО, выполняя свой долг перед Родиной», – комментирует участник спецоперации.

Известно, что таким образом жена обвинила мужа в измене.

По словам самого военного, его супруга работает в одном из образовательных учреждений Нижневартовска. Он задается вопросом, каким образом до работы с детьми допустили такую «неадекватную личность».

По данным источника издания в силовых структурах, соответствующая видеозапись уже находится у них в распоряжении. На данный момент специалисты разбираются в ситуации.

Ранее в Краснодарском крае жена участника СВО оскандалилась в баре и разбила аквариум.