NASA отложило до марта возвращение застрявших на МКС астронавтов

Космический корабль Crew-10, который полетит на Международную космическую станцию (МКС) в марте 2025 года, вернет на Землю застрявший на станции экипаж Starliner. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«SpaceX Crew-10 с экипажем теперь отправится на МКС не ранее конца марта 2025 года», — отмечается в сообщении.

На этом корабле вернутся на Землю члены экипажа Starliner — Барри Уилмор и Сунита Уильямс, которые 5 июня прилетели на МКС на космическом корабле Boeing Starliner в рамках его первого пилотируемого полета. Изначально планировалось, что астронавты пробудут на станции около недели, однако из-за проблем с двигателем корабля экипажу Starliner пришлось остаться на МКС. В итоге корабль Boeing вернулся на Землю без экипажа.

В конце октября газета The Wall Street Journal писала, что корпорация Boeing рассматривает возможность продать убыточные активы своего космического бизнеса, которые включают в себя в том числе космический корабль Starliner, на котором американские астронавты не смогли вернуться с МКС.

До этого генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что корпорация предлагала NASA свою поддержку в связи с проблемами, возникшими с пилотируемым кораблем Starliner, аналогично тому, как американские коллеги оказали помощь в ситуации с российским кораблем «Союз МС-22».

Ранее был побит рекорд по числу одновременно находящихся на орбите Земли людей.