Boeing думает о том, как расстаться с космосом

Boeing рассматривает возможность продать активы своего космического бизнеса. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании.

Речь идет о продаже убыточных активов, которые включают в себя в том числе космический корабль Starliner, на котором американские астронавты не могут вернуться с Международной космической станции.

Среди других активов, которые в Boeing хотят продать, — все операции по поддержке МКС, которые выполняет компания. Однако на данном этапе пока рано говорить о заключении каких-либо сделок, и планы по продаже активов связаны со стратегией нового гендиректора Келли Ортберга по оптимизации расходов на фоне кризиса в основной компании.

До этого американская корпорация Boeing решила сократить 10% персонала из-за сложностей в бизнесе.

Ранее в NASA отказались признать провалом первый пилотируемый полет Boeing Starliner.