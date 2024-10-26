Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Boeing думает о том, как расстаться с космосом

Boeing рассматривает возможность продать активы космического бизнеса

close
Starliner

Boeing рассматривает возможность продать активы своего космического бизнеса. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании.

Речь идет о продаже убыточных активов, которые включают в себя в том числе космический корабль Starliner, на котором американские астронавты не могут вернуться с Международной космической станции.

Среди других активов, которые в Boeing хотят продать, — все операции по поддержке МКС, которые выполняет компания. Однако на данном этапе пока рано говорить о заключении каких-либо сделок, и планы по продаже активов связаны со стратегией нового гендиректора Келли Ортберга по оптимизации расходов на фоне кризиса в основной компании.

До этого американская корпорация Boeing решила сократить 10% персонала из-за сложностей в бизнесе.

Ранее в NASA отказались признать провалом первый пилотируемый полет Boeing Starliner.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами