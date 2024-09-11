Побит рекорд по числу одновременно находящихся на орбите Земли людей

После выхода на орбиту Земли корабля «Союз МС-26» с тремя членами экипажа в космосе одновременно оказались 19 человек — это исторический рекорд. Об этом сообщает ТАСС.

В составе экипажа «Союз МС-26» находятся космонавты из РФ Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит. Помимо них, на орбите находится экипаж Международной космической станции, в который входят россияне Николай Чуб, Олег Кононенко и Александр Гребенкин, а также астронавты Мэттью Доминик, Трейси Дайсон, Джанетт Эппс и Майкл Барратт. Также на МКС присутствуют прибывшие в рамках миссии корабля Boeing Starliner астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор.

Помимо них, на орбите находятся американцы Джаред Айзекман, Скотт Потит, Сара Джиллис и Анна Менон — они входят в состав миссии Polaris Dawn. Также в космосе присутствуют тайконавты Ли Цун, Е Гуанфу и Ли Гуансу — тайконавты станции «Тяньгун».

9 сентября стало известно, что NASA и «Роскосмос» намерены продолжать программу перекрестных полетов к МКС. Руководитель программы пилотируемых полетов американского космического ведомства Кен Бауэрсокс отметил, что это важно как для РФ, так и для США.

Ранее SpaceX анонсировала первый в истории выход в космос космических туристов.