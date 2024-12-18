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В России назвали средний размер пособия по больничному в 2025 году

Экономист Ляшок: средний размер больничных в 2025 году составит 2 тысячи рублей

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Александр Кряжев/РИА Новости

Ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал в беседе с РИА Новости, что, по его оценкам, в 2025 году средний размер пособия по временной нетрудоспособности составит около 2 тыс. руб. в день.

Он уточнил, что на эту сумму смогут рассчитывать те, кто получает среднюю зарплату, которую прогнозирует министерство экономического развития в следующем году. Речь идет о почти 100 тыс. руб.

Вместе с тем эксперт отметил, что статистика по выплатам больничных ограничена, точных данных по их среднему размеру нет.

Он также заявил, что в России предлагаются достаточно щедрые больничные, если сравнивать с развитыми и развивающимися странами. Ляшок объяснил такую ситуацию тем, что в РФ сохранилась советская модель защиты трудящихся. По его словам, проблемой по-прежнему является то, что она распространяется далеко не на всех работников.

«Большинство работающих в малом бизнесе и в неформальном секторе не смогут получить выплаты по больничному», — заключил эксперт.

С 1 сентября 2025 года Минздрав России планирует ввести новые правила оформления больничных листов — они затронут людей, часто уходящих на больничный. Для тех, кто за последние полгода четыре и более раз признавался нетрудоспособным, срок больничного будет ограничен тремя днями. Продлить его можно будет только по решению врачебной комиссии.

Сейчас врачи могут самостоятельно выдавать больничные на срок до 15 дней, а фельдшеры и стоматологи — до 10 дней. Для их продления также требуется одобрение врачебной комиссии.

Ранее россиянам раскрыли, когда выгоднее всего брать больничный.

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