Уровень воды в реке Хорота в Краснодарском крае приблизился критической отметке

Уровень воды в реке Хорота в Краснодарском крае приблизился к критическому. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи News».

В настоящее время датчики уровня воды показывают верхний предел. В связи с этим запущено речевое оповещение. При выходе реки из берегов прозвучат сирены тревоги.

Местных жителей и туристов просят не парковать автомобили рядом с рекой и не подходить близко к руслу.

По данным метеорологов, основные осадки в районе Хороты продлятся до 02:00 мск 18 декабря. После 04:00 мск наступит затишье.

Спасатели, работники дорожных и коммунальных служб находятся в состоянии повышенной готовности.

30 ноября сообщалось, что в Санкт-Петербурге закрываются затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) для предотвращения наводнений из-за повышения уровня воды в устье реки Нева.

В октябре в Шелаболихинском районе Алтайского края прорвало дамбу.

Ранее в Красном Кресте заявили, что наводнения в Европе могут стать нормой.