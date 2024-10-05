Дамбу прорвало в Алтайском крае

Дамбу прорвало в Шелаболихинском районе Алтайского края, в результате чего оказалась разрушена дорога, соединяющая части села Шелаболиха. Об этом сообщается в Telegram-канале главы района Александра Шушунова.

«Сегодня в Шелаболихе произошла неприятная ситуация. Дамбы, которые годами держали воду на Зеркальных озерах, несмотря на все усилия по их укреплению, сегодня не сдержали большой объем воды, накопившейся этим дождливым летом», — написал он.

По его словам, вся вода вышла в русло реки, которая разделяет населенный пункт, из-за чего была разрушена дорога, соединяющая обе части Шелаболихи.

Глава района добавил, что в данный момент на месте работают необходимые службы, чрезвычайное происшествие находится на контроле правительства Алтайского края. Власти оценят ущерб и разработают меры по скорейшей ликвидации прорыва дамбы.

В сентябре специалисты Ростехнадзора обнаружили грубые нарушения в работе Киалимского водохранилища под Челябинском, где в июле прорвало дамбу и произошло наводнение.

Ранее в Приморье уплыл мост.