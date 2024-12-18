Пентагон процитировал Оби-Вана из «Звездных войн», говоря о дронах над США

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер прокомментировал обеспокоенность по поводу появления загадочных дронов над США, процитировав «Звездные войны». Его слова передает РИА Новости.

«Я, вероятно, вынужден буду обратиться к словам мудрого пророка Оби-Вана Кеноби: «Это не те дроиды… дроны, которых вы ищете», — отметил Райдер на брифинге.

Он добавил, что в США зарегистрировано более миллиона частных беспилотников, из которых ежедневно в воздух поднимается около 8,5 тысячи. По его словам, большинство дронов используется для развлечения, коммерческих нужд, архитектуры и сельского хозяйства, однако существует вероятность, что некоторые из них могут быть задействованы для злонамеренных целей.

17 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что власти Соединенных Штатов не считают угрозой беспилотники, замеченные в воздушном пространстве штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Ранее американцев попросили не стрелять в летающие объекты.