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Россияне оценили угрозу ядерной войны

Новости Mail: более 70% россиян считают реальной угрозу ядерной войны

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Министерство обороны РФ

Большинство россиян (73%) считают, что в сложившихся международно-политических условиях угроза ядерной войны реальна. Об этом говорят результаты опроса среди читателей проекта Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

«34% (респондентов – прим. ред.) считают, что на данный момент угроза ядерной войны определенно существует, 39% заявили, что в настоящее время такая угроза скорее существует», - сообщается в результатах опроса.

Отмечается, что 23% опрошенных заявили, что в нынешних условиях угрозы ядерного конфликта нет.

При этом более половины россиян, допустивших существование угрозы ядерного конфликта, считает, что вероятность такого противостояния России и другой страны сегодня выше, чем она была в период Карибского кризиса 1962 года. 61% опрошенных счел, что угроза ядерной войны выше, чем в 1962 году, 16% респондентов сочли, что такая вероятность сегодня наоборот ниже.

На фоне таких рисков подавляющее большинство россиян (77%) поддержали изменения в ядерной доктрине России. Отмечается, что об определенно отрицательном отношении к корректировкам в ядерной доктрине России заявили 9%, о скорее отрицательном, чем положительном — 4%. Каждый десятый респондент затруднился с ответом на соответствующий вопрос.

25 сентября на заседании Постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию Путин предложил внести ряд изменений в определения условий использования Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в том случае, если противник использует обычное оружие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали возможное основание для применения ядерного оружия.

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