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Мошенник из Воронежа сдавал в аренду чужие квартиры

В Москве задержали мошенника, сдававшего в аренду чужие квартиры

В Останкинском районе Москвы задержан житель Воронежа за мошенничество с недвижимостью. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным правоохранителей, 18-летний воронежец снял посуточно квартиру на улице Цендера. Молодой человек решил заработать на чужом жилье. Он разместил в сети объявление о сдаче недвижимости в долгосрочную аренду.

С ним связалась 34-летняя гражданка, и они договорились о встрече. После осмотра помещения стороны заключили договор, и клиентка передала арендодателю плату за первый и последний месяц проживания в размере 110 тысяч рублей. Когда новые жильцы планировали въехать в жилище, выяснилось, что данное помещение сдается посуточно.

Аналогичным образом предприимчивый юноша обманул еще трех доверчивых граждан. Общий ущерб составил 440 тысяч рублей. Мошенника удалось задержать, возбуждено уголовное дело, до суда подозреваемый будет находиться под домашним арестом.

Ранее в Якутии пенсионерка покупала несуществующие квартиры и лишилась 4,3 млн рублей.

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