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«На себя не похож»: во Владивостоке мужчина получил серьезные травмы в драке в баре

РЕН ТВ: во Владивостоке мужчину жестоко избили и отвезли на обочину

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 Global Look Press

Во Владивостоке конфликт в баре закончился для одного из участников избиением. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, мужчина вместе с друзьями отдыхал в одном из заведений города, но в какой-то момент у них произошла ссора с еще одной компанией, после чего все участники вышли на улицу.

На кадрах с места инцидента заметно, как группа людей избивает молодого человека, пока его друзья пытаются успокоить компанию.

После этого незнакомцы затолкали молодого человека и его знакомого в машину, но последнему удалось сбежать и вызвать полицию.

В машине пострадавшего тем временем избили и отвезли в место, где практически нет людей. Там они сняли видео о том, как якобы нашли его на обочине и попытались помочь. После этого ему нанесли несколько ударов. Когда мужчину нашли, спасти его не удалось.

Специалисты диагностировали у пострадавшего серьезные травмы. По словам родителей, узнать его по лицу было сложно.

«Сломан нос, сломана челюсть. В общем, он на себя не похож», – поделился отец мужчины.

На данный момент задержан один из участников конфликта.

Ранее в Новокузнецке мужчина жестоко избил прохожего из-за замечания.

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