В Новокузнецке мужчина жестоко избил прохожего из-за замечания

Житель Новокузнецка попал в больницу после избиения во дворе дома, он сделал замечание шумной компании. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

В одну из больниц Новокузнецка был доставлен жестоко избитый 26-летний мужчина, у него были диагностированы переломы носа и скулы, закрытая черепно-мозговая травма, ссадины и ушибы.

Полицейские установили, что травмы пострадавший получил во дворе своего дома. Он сделал замечание компании, которая шумела на улице. В ходе конфликта его избил один из участников инцидента.

Нападавшего удалось задержать, им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель. Задержанный признал вину и пояснил, что нанес телесные повреждения в отместку за грубые слова, сказанные в его адрес. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Томске мужчина, слушавший музыку из колонок, жестоко избил прохожего из-за замечания о его вкусе. Меломан нанес ему удары по голове, телу и в область живота. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.

Ранее трое мужчин избили соседа по поселку железным ломом после конфликта в чате.