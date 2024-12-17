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Немец, отсидевший 13 лет по ошибке, должен возместить государству €100 тысяч

Отсидевший 13 лет по ошибке немец заплатит €100 тысяч за содержание в тюрьме

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Shutterstock

Немец Манфред Гендицкий, который провел 13 лет в тюрьме по ложному обвинению, теперь обязан заплатить €100 тысяч за проживание и питание во время заключения. Об этом сообщает The Local.de.

После освобождения он потребовал компенсацию, однако получил от прокуратуры счет на указанную сумму.

По мнению прокуроров, мужчина задолжал ведомству, так как, согласно их данным, он сэкономил €50 442,48 на питании и проживании за время заключения, а также заработал почти 50 тысяч долларов, работая в тюрьме за €2 в час.

После освобождения он изначально получил €368 700 за боль и страдания. Однако, когда он подал иск на дополнительную компенсацию, ему был предъявлен встречный иск на €100 тысяч.

Его посадили в тюрьму 13 лет из-за случая с пожилой женщиной в ванной в 2008 году, которую врачи не смогли спасти. Спустя долгое время эксперты установили, что это был несчастный случай. Дело пересмотрели, мужчину оправдали. Но он заявил, что это не повод «прыгать от радости», так как свой тюремный срок он отсидел.

27 ноября Spiegel писал, что немец требует компенсацию в 750 тыс. евро.

Ранее мужчина, отсидевший почти 30 лет по сфабрикованному обвинению, получил $13 млн.

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