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Сотрудники ФСБ РФ задержали мужчину, планировавшего взорвать военный завод

ФСБ РФ: в Нижнем Новгороде задержали мужчину, предложившего Киеву взорвать завод

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ФСБ РФ

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Нижегородской области задержали жителя региона, предложившего представителям украинских спецслужб устроить взрыв на одном из местных предприятий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Из заявления следует, что мужчина проживает в Нижнем Новгороде. По информации следствия, гражданин пытался установить сотрудничество с украинскими спецслужбами, приняв соответствующее решение из идеологических побуждений.

«В ходе контакта с представителем иностранной спецслужбы [россиянин] инициативно предложил осуществить подрыв зданий, сооружений и оборудования одного из промышленных предприятий Нижнего Новгорода, выпускающего продукцию военного назначения в интересах министерства обороны РФ», — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что в отношении мужчины было заведено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ. Речь идет о сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе.

К текущему моменту сотрудники федеральной службы провели обыски в доме задержанного, изъяв обнаруженные здесь носители информации. Теперь им предстоит выяснить иные факты преступной деятельности гражданина и установить, были ли у него соучастники.

Ранее в Москве задержали телефонных мошенников, отправлявших деньги украинским войскам.

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