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Женщина снижала давление народными средствами и получила анафилактический шок

В Казахстане женщина получила анафилактический шок из-за интернет-советов

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Depositphotos

В Казахстане 53-летняя женщина воспользовалась интернет-советами по снижению давления и попала в больницу в критическом состоянии. Об этом сообщает Otyrar.

По информации издания, женщина решила снижать давление с помощью народных методов, которые вычитала в интернете. После того как она воспользовалась советами по самолечению, ее доставили в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали у пациентки синдром Лайелла — это самая тяжелая форма аллергического буллезного дерматита, при котором происходит обширное поражение кожи и слизистых оболочек. Женщина более двух дней провела в критическом состоянии. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

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