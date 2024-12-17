Россиянка лишилась почти 1,3 млн рублей после сообщения от «коллеги»

В Белгороде 60-летняя местная жительница лишилась сбережений после сообщения от «коллеги». Об этом сообщает «БелПресса» со ссылкой на региональное УМВД.

По информации издания, местной жительнице пришло сообщение от лица бывшего коллеги, в котором россиянку оповестили, что вскоре с ней свяжутся «по важному вопросу». Женщина попыталась узнать, в чем дело, однако «коллега» сослался на подписку о неразглашении.

Затем ей стали звонить «сотрудники» банка и полиции с сообщениями о якобы незаконных переводах со счетов россиянки и похищении ее персональных данных преступниками. Под предлогом сохранения средств ее убедили перевести сбережения на указанные мошенниками счета.

Так женщина отправила преступникам почти 1,3 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее россиянин решил стать инвестором и отдал мошенникам 5,5 млн рублей.