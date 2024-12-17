Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка лишилась почти 1,3 млн рублей после сообщения от «коллеги»

В Белгороде пенсионерка отдала мошенникам почти 1,3 млн рублей

close
Depositphotos

В Белгороде 60-летняя местная жительница лишилась сбережений после сообщения от «коллеги». Об этом сообщает «БелПресса» со ссылкой на региональное УМВД.

По информации издания, местной жительнице пришло сообщение от лица бывшего коллеги, в котором россиянку оповестили, что вскоре с ней свяжутся «по важному вопросу». Женщина попыталась узнать, в чем дело, однако «коллега» сослался на подписку о неразглашении.

Затем ей стали звонить «сотрудники» банка и полиции с сообщениями о якобы незаконных переводах со счетов россиянки и похищении ее персональных данных преступниками. Под предлогом сохранения средств ее убедили перевести сбережения на указанные мошенниками счета.

Так женщина отправила преступникам почти 1,3 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее россиянин решил стать инвестором и отдал мошенникам 5,5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами