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Россиянин решил стать инвестором и отдал мошенникам 5,5 млн рублей

В Пятигорске мужчина инвестировал в мошенников 5,5 млн рублей

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Shutterstock

В Пятигорске местный житель решил стать инвестором и отдал мошенникам 5,5 млн рублей. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает stav.kp.ru.

По информации издания, мужчина увидел в соцсетях объявление о заработке на инвестициях и перешел по ссылке. После этого с ним связался неизвестный, который убедил его переводить деньги на указанные им счета, обещая серьезную прибыль.

Россиянин отправил злоумышленникам 2 млн рублей, а затем еще 2,5 млн рублей своих сбережений. Кроме того, он взял кредит.

Затем ему начали звонить другие аферисты, которые представлялись «полицейскими» и уверяли, что его обманули, а все деньги отправились на спонсирование незаконной деятельности. Так его пытались отговорить от обращения к настоящим стражам порядка.

Однако россиянин все же обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Тверской области инвалид отдала аферистам более 4,5 млн рублей.

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