В Москве две девушки обнаружили скрытые камеры в ванной и комнатах съемной квартиры

В Москве две девушки, арендовавшие часть трехкомнатной квартиры, обнаружили скрытые камеры. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, девушки снимали в квартире на улице Народного Ополчения две комнаты, в третьей жил 46-летний владелец жилья. В начале сентября одна из девушек заметила странный шнур в ванной комнате — он торчал из потолка. Приглядевшись, куда ведет шнур, она нашла между тюбиками с уходовыми средствами скрытую камеру. После этого квартирантка сразу вызвала полицию.

Прибывшие на место правоохранители осмотрели помещение и нашли еще пять видеокамер. В телефоне у нарушителя нашли десятки фотографий соседок. Трансляция с камер шла москвичу на телефон, а также компьютер и телевизор.

До этого скрытые камеры нашли на рабочем месте фотографа в одной из частных школ Петербурга.

Ранее мужчина установил дома скрытые камеры, чтобы уличить жену в измене и получил тюремный срок.