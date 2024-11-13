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Глава парка «Патриот» и генерал Шестеров дали показания на экс-замминистра обороны

Глава парка «Патриот» и генерал Шестеров дали показания на экс-замминистра МО

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Директор военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника главного управления инновационного развития министерства обороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров дали показания на бывшего заместителя министра обороны Павла Попова. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал адвокат Попова Денис Сагач, Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение. Он рассказал, что в материалах следствия есть информация о том, что оба фигуранта дела дали показания на Павла Попова, который в свою очередь отверг все обвинения в отношении него.

Также Сагач рассказал, что Павел Попов передал 17 млн рублей из личных средств на обустройство дачи в Подмосковье Владимиру Шестерову.

Попов был задержан в конце августа. По данным СК РФ, в 2021-2024 годах экс-замминистра обороны, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», получал финансовую выгоду от учреждения, действуя совместно с бывшим директором парка Вячеславом Ахмедовым и генерал-майором Владимиром Шестеровым. Все они, по версии следствия, похитили бюджетные деньги в размере 30 млн рублей.

Ранее в СК России сообщали, что суд наложил арест на имущество Попова.

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