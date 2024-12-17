В США женщине, отдавшей почку своей матери, пересадили свиную, пишет New York Times.

Хирурги больницы Langone Health сообщили о успешной трансплантации почки от генетически модифицированной свиньи 53-летней Товане Луни из Алабамы, которая восемь лет ждала донорского органа. Операция прошла перед Днем благодарения, и пациентка покинула больницу через 11 дней.

Сообщество трансплантологов внимательно следит за этим случаем, так как успех может ускорить начало клинических испытаний и помочь решить проблему нехватки донорских органов. После трансплантации пациентка не проходит диализ, а ее артериальное давление находится под контролем.

Пересаженная почка начала функционировать еще до того, как пациентка очнулась после операции, сообщили в больнице. Комментируя работу медиков, Луни отметила значительное улучшение самочувствия и возможность выполнять домашние дела без усталости, на которую жаловалась раньше.

Доктор Роберт Монтгомери, директор Института трансплантологии имени Лангоне, и доктор Джейми Локк, хирург-трансплантолог, руководили операцией. Доктор Локк подчеркнул, что найти совместимую человеческую почку для мисс Луни было непросто из-за высоких уровней антител в ее крови.

Медики отметили, что американка стояла в очереди на донорскую почку человека, но из-за высоких уровней антител в ее крови шансы найти совместимый орган были низкими.

Ранее сообщалось, что в США изучат попытку извлечь органы у еще живого пациента.