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В США изучат попытку извлечь органы у еще живого пациента

В США генпрокуратура начала изучать случай с извлечением органов у живого донора

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Shutterstock

Генеральная прокуратура штата Кентукки в США изучит случай попытки извлечения донорских органов у еще живого пациента. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что 36-летнего мужчину из Кентукки привезли в больницу в октябре 2021 года после передозировки наркотиков. После неудачных попыток реанимации врачи сообщили родственникам, что его мозг уже не жив и, так как пациент был зарегистрирован как донор, его стали готовить к операции по извлечению органов, что заняло несколько дней.

Перед извлечением органов родственникам разрешили попрощаться с мужчиной, но во время прощания он открыл глаза и стал осматривать комнату. Медицинские работники заявили, что это связано с работой рефлексов человеческого организма, так как он был подключен к системам жизнеобеспечения. На операционном столе перед извлечением органов он ожил и стал плакать. Хирурги в последний момент отказались от операции.

Мужчина полностью пришел в сознание и спустя несколько лет после попытки трансплантации остался жив, хотя из-за последствий передозировки прикован к инвалидному креслу и не может говорить. О данном случае стало известно только в сентябре 2024 года.

Ранее в США пиццерия спасла жизнь клиенту, которому требовалась донорская почка.

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