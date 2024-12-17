Победители лотерей от «Столото» заявили об улучшении качества жизни

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования «Как выигрыш в государственных лотереях влияет на судьбу и последующие решения победителей», которое было организовано в партнерстве с крупнейшим распространителем билетов государственных лотерей «Столото».

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров отметил, что исследование получилось интересным и достаточно редким, поскольку опрашивали только тех, кто реально участвовал в государственных лотереях и выиграл крупный приз.

«Даже самый крупный выигрыш не меняет человека радикально, не ломает его, не искажает, не сильно воздействует на его систему ценностей, на его отношение к жизни, на его профессиональную самореализацию и так далее. Просто дает чуть больше люфта, свободы, маневра, веры в себя», — подчеркнул Валерий Федоров.

Так, по данным опроса, 72% победителей, выигравших от 1 до 10 млн рублей, заявили, что после победы в лотерее стали чувствовать себя увереннее в финансовом плане. Среди выигравших свыше 10 млн рублей таких уже 91%. Они также удовлетворены тем, что им удалось сделать с помощью выигрыша, таких 97% (91% среди всех опрошенных).

«Согласно опросу, победители тратят выигрыши рационально. Как следует из исследования, 36% победителей ясно осознают, что выигрыш в лотерею — шанс, предоставленный другими участниками лотереи», — сказала заместитель генерального директора S8 Capital (в который входит «Столото») Екатерина Тутон.

Также 85% заявили, что чувствуют себя счастливчиками. Но даже в этой группе каждый четвертый считает, что в его жизни не произошло особых изменений после получения выигрыша (41%среди всех опрошенных). В целом 57% победителей отметили, что после выигрыша их жизнь улучшилась.

Большинство опрошенных (88%) с выигрышами от 1 млн рублей считают, что важно ответственно относиться к финансам вне зависимости от источника их получения, а 52% заявили, что к выигрышам и накоплениям следует относиться одинаково.

Что касается трат после выигрыша в лотерею, 38% респондентов улучшили свои жилищные условия, 29% помогли родным и близким, 27% погасили долги, 15% приобрели автомобиль.

Также опрос показал, что 55% победителей не строили планы на выигрыш во время участия в лотерее, а 42% заранее строили планы, на что они потратят деньги в случае победы.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 500 победителей розыгрышей лотерей под брендом «Столото» с суммой выигрыша от 1 до 500 млн рублей.