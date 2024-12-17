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Нефтяные пятна из затонувших танкеров достигли Анапского района

Кабмин: нефтяные пятна из затонувших танкеров достигли Анапского района

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Shutterstock

Нефтяные пятна из затонувших в Керченском проливе танкеров достигли Анапы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал российского правительства со ссылкой на заявление вице-премьера Виталия Савельева.

«Специалисты Росприроднадзора зафиксировали, что нефтяные пятна из затонувшего танкера достигли береговой линии Анапского региона. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации распространения нефтепродуктов на береговом участке на протяжении 25–30 км от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе», — заявил на заседании Савельев.

В данный момент сотрудники Росприроднадзора оценивают площадь загрязнения и готовятся к работам по ликвидации последствий.

Также стало известно, что капитана танкера «Волгонефть-212» Леонида Волегова задержали и доставят в суд по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. По данным Росморречфлота, причиной бедствия стал шторм. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов — на каждом из них было около четырех тысяч тонн мазута.

Двое членов экипажа находятся в тяжелом состоянии, а девять человек госпитализированы со средней степенью в больницу Анапы. Возбуждены уголовные дела.

Ранее в речном пароходстве оценили причины крушения танкеров «Волгонефть» у Крыма.

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