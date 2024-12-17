Капитан танкера «Волгонефть-212» поедет в суд из больницы

Капитана танкера «Волгонефть-212» Леонида Волегова задержали и доставят в суд по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Во время крушения Волегов наглотался воды с мазутом, потерял сознание и получил обморожение — его спасли и госпитализировали в больницу Анапы. Как сообщают источники, прямо из больницы его доставят на суд в Симферополь, где изберут меру пресечения», — сообщает канал со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. По данным Росморречфлота, причиной бедствия стал шторм. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов — на каждом из них было около четырех тысяч тонн мазута.

Двое членов экипажа находятся в тяжелом состоянии, а девять человек госпитализированы со средней степенью в больницу Анапы. Возбуждены уголовные дела.

В Ассоциации туроператоров России заверили, что угрозы для купального сезона после аварии танкеров в Керченском проливе нет, поскольку последствия могут ликвидировать до Нового года.

Ранее в речном пароходстве оценили причины крушения танкеров «Волгонефть» у Крыма.