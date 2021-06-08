Страховое агентство оценило найденные активы беглого банкира Беджамова

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило имущество скрывающегося за границей российского банкира, бывшего совладельца Внешпромбанка (лишен лицензии) Георгия Беджамова и его сестры Ларисы Маркус — главы кредитной организации. Об этом пишет РБК со ссылкой на первого заместителя главы АСВ Андрея Мельникова.

По его словам, найденные к настоящему времени активы можно оценить в $100 млн.

Мельников уточнил, что поиском и взысканием активов Беджамова и Маркус по поручительству агентства занимается инвестиционная компания А1, специализирующаяся на приобретении прав требования долга. Она же вместе с АСВ судится с россиянами в Высоком суде Лондона.

В настоящее время Георгий Беджамов находится в Великобритании. В России суд заочно арестовал его по делу о мошенничестве. Мужчине инкриминируется вывод из Внешпромбанка 113 млрд рублей через выдачу заведомо невозвратных кредитов фиктивным компаниям, аффилированным с владельцами и менеджментом банка.

Согласно информации АСВ, Внешпромбанк, лишенный лицензии в 2016 году, выплатил кредиторам 17,3 млрд рублей из общей суммы требований в 234,9 млрд. При этом агентство уже договорилось с Маркус о добровольной передаче России принадлежащих ей активов в США и Европе.

В июле 2018 года Арбитражный суд Москвы принял решение о признании банкротом одного из экс-совладельцев Внешепромбанка Георгия Беджамова и приступил к процедуре реализации его имущества.