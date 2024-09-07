Пассажир троллейбуса в Петербурге оголился перед 11-летней девочкой

В Петербурге мужчина расстегнул ширинку перед 11-летней школьницей в троллейбусе. Об этом со ссылкой на мать девочки сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел в троллейбусе, следовавшем по маршруту № 10. На сиденье, расположенное напротив девочки, сел бородатый мужчина, которому на вид было 50-60 лет. Затем он расстегнул ширинку, оголившись перед ребенком.

После этого школьница поспешила покинуть салон троллейбуса и вышла на Университетской набережной — раньше, чем планировала. Злоумышленник за ней не последовал.

Сейчас поисками эксгибициониста занимаются сотрудники правоохранительных органов. Информацию о произошедшем передали в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту инцидента.

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