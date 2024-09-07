Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пассажир троллейбуса в Петербурге оголился перед 11-летней девочкой

«Фонтанка»: в Петербурге пассажир троллейбуса оголился перед школьницей

close
Depositphotos

В Петербурге мужчина расстегнул ширинку перед 11-летней школьницей в троллейбусе. Об этом со ссылкой на мать девочки сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел в троллейбусе, следовавшем по маршруту № 10. На сиденье, расположенное напротив девочки, сел бородатый мужчина, которому на вид было 50-60 лет. Затем он расстегнул ширинку, оголившись перед ребенком.

После этого школьница поспешила покинуть салон троллейбуса и вышла на Университетской набережной — раньше, чем планировала. Злоумышленник за ней не последовал.

Сейчас поисками эксгибициониста занимаются сотрудники правоохранительных органов. Информацию о произошедшем передали в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту инцидента.

Ранее пьяный мужчина на пляже пытался отобрать у девочки собаку и показал детям гениталии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами