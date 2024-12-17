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Суворовец обвинил офицеров училища в избиении из-за электронной сигареты

Фонтанка: суворовец рассказал об избиении в училище из-за электронной сигареты

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Shutterstock

В Петербурге суворовец рассказал об избиениях со стороны офицеров военного училища МВД из-за электронной сигареты. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказал подросток, предмет он нашел в тайнике не на территории училища. Ближе к ночи он пошел в туалет, где его якобы ждал командир взвода. После требования показать содержимое карманов, школьник продемонстрировал электронную сигарету. Военный попросил написать объяснительную.

Уже на следующий день подростка вызвали в канцелярию, где с ним общались старшие по званию, в том числе и офицеры. Посчитав, что объяснение школьника не соответствует действительности, его избили. Затем снова задали вопросы о сигарете, и, не услышав желаемый ответ, снова нанесли удары.

Позже пострадавший попросил разрешения позвонить отцу и матери.

«Телефон ему так и не дали, но связаться с родителями парень все же смог с помощью электронных часов», – сообщается в публикации.

В поликлинике у молодого человека диагностировали гематомы грудной клетки и ушибы мягких тканей брюшной стенки.

На ситуацию обратили внимание в полиции. Специалисты ведомства передали материалы в СК РФ.

Ранее в Новокузнецке мужчина жестоко избил прохожего из-за замечания.

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