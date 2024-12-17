В США массажистку спа-салона обвинили в сексуальном насилии над клиентом, пишет портал WBOY.

В Моргантауне, штат Западная Вирджиния, 39-летняя Сяофан Хуан была обвинена в совершении сексуального насилия над клиентом спа-салона, в котором она работает. По сообщениям, пострадавший заказал несколько процедур, включая массаж тела.

Согласно данным полиции, во время сеанса Хуан совершила неуместные действия, которые продолжались в течение нескольких минут, несмотря на настойчивые попытки клиента прекратить так делать. В итоге Сяофан была арестована и впоследствии заключена под стражу. Ей официально предъявлено обвинение в сексуальном насилии второй степени, что является уголовным преступлением, за которое предусмотрено «значительное наказание».

Ранее в США арестовали учителя, привязавшего девятилетнего школьника скотчем к парте.