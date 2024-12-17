Россиянин с тесаком украл из магазина наличные, спиртное и еду

В Мордовии россиянин в маске и с тесаком ограбил магазин. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в селе Такушево. Мужчина в маске зашел в магазин и начал угрожать продавцу тесаком, требуя отдать ему имеющиеся в кассе наличные деньги, а также еду, спиртное и сигареты. Забрав все это, он скрылся с места преступления.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого и его возможный маршрут. В результате предполагаемого налетчика задержали в селе Старая Качеевка, у него нашли украденные деньги и часть товаров.

Мужчина рассказал, что употребил часть похищенного сразу после совершения преступления. После этого он планировал уехать в Ленобласть, но не нашел такси до вокзала. Тесак, с которым он совершал ограбление, нашли в поле.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Его заключили под стражу.

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