На Сахалине грабители в масках связали сторожа скотчем и украли 130 кг красной икры

На Сахалине задержаны трое мужчин, подозреваемых в налете на склад и похищении красной икры на 600 тысяч рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Трое грабителей в масках ворвались на территорию предприятия в селе Стародубское. Злоумышленники скотчем связали сторожа, проникли в цех и, вскрыв морозильную камеру, похитили соленую икру горбуши и кеты. Скрываясь с места преступления, грабители прихватили с собой еще и бензиновый генератор. Общий ущерб составил 665 тысяч рублей.

Подозреваемых удалось задержать, ими оказались 28-летний житель села Синегорск, 26-летний житель планировочного района Ново-Александровск и 28-летний житель города Холмска. Задержанные заключены под стражу, возбуждено уголовное дело о разбое, грабителям может грозить до восьми лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Краснодарского края донес на себя в полицию из-за кражи семечек. В своем заявлении россиянин указал, что приехал в Каневской район в гости, зашел в магазин и украл со стеллажа две пачки семечек общей стоимостью около 300 рублей. Правоохранители поговорили с руководством магазина и отклонили заявление «вора», так как сотрудники торговой точки не обнаружили пропажи товара в ходе инвентаризации.

Ранее в Тюмени двое приятелей ограбили магазин, угрожая продавцу ножом.