Суд оставил в СИЗО фигуранта дела экс-замминистра обороны Иванова

Басманный суд Москвы продлил арест бизнесмена Сергея Бородина по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Бородину до 23 марта», — сказал помощник судьи.

Иванова задержали в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Бывшему заместителю министра обороны грозит до 15 лет лишения свободы. В этом уголовном деле также фигурируют Бородин, которого следователи считают соучастником Иванова, и глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки.

В сентябре стало известно, что Бородин владеет элитной квартирой в историческом особняке около Кремля, участками на Новой Риге и на берегу Волги. Стоимость объектов недвижимости составляет как минимум ₽273 млн. Следователи обнаружили имущество во время расследования дела Иванова. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее московский суд арестовал десятки автомобилей и катер, принадлежавшие Тимуру Иванову.