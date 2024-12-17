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В Краснодаре ряд домов и детских садов остались без отопления

Авария на теплосетях привела к частичному отключению отопления в Краснодаре

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Пресс-служба Сбера

Ряд жилых домов и детских садов в Краснодаре остались без отопления и горячей воды из-за аварии на сетях. Об этом сообщается на странице Муниципального центра управления (МЦУ) города в социальной сети «Вконтакте».

В заявлении отмечается, что перебои с теплоснабжением наблюдаются в четырех домах на Восточно-Кругликовской улице и в пяти домах на улице Героев-Разведчиков. Кроме того, центральное отопление отключилось в 15 домах и двух детских садах на улице 40-летия Победы.

«Ремонтные работы [на сетях теплоснабжения] проводятся силами ООО «Краснодартеплосеть». Ориентировочное время восстановления теплоснабжения — 20:00 (совпадает с мск. — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

При этом в Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара уточняется, что авария произошла в доме №97 по улице 40-летия Победы. Здесь зафиксировали утечку теплоносителя.

11 декабря более 280 многоквартирных домов и 41 социальное учреждение в Ленинском районе Владивостока остались без теплоснабжения из-за ремонтных работ на сетях. В связи с этим сотрудники прокуратуры организовали проверку и пообещали выяснить, почему соответствующие работы не были завершены до начала отопительного сезона.

Ранее в Благовещенске восстановили теплоснабжение после аварии на теплоэлектроцентрали.

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