Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Туле подросток наглотался магнитных шариков и попал в больницу

Тульские хирурги спасли проглотившего магниты 13-летнего подростка

close
ГУЗ «ТДОКБ»/VK

Медики детской областной клинической больницы Тулы спасли подростка, который проглотил несколько магнитных шариков от игрушки. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Подросток был доставлен в больницу с подозрением на проглоченное инородное тело, в ходе обследования врачи обнаружили, что несколько круглых предметов находятся в желудке и постепенно двигаются. Повторная рентгенограмма показала, что магниты застряли в правой подвздошной области, что потребовало незамедлительного хирургического вмешательства.

«Благодаря своевременному извлечению магнитов удалось предотвратить развитие таких осложнений, как пролежни, перфорация кишечника и перитонит, а также возможную инвалидизацию подростка», — сообщил заведующий хирургическим отделением детской областной больницы Сергей Савин.

Три магнитных шарика от игрушки удалось успешно извлечь, подросток проходит лечение и до новогодних каникул будет выписан домой.

Ранее на Кубани родители три дня думали, что у проглотившего батарейку сына простуда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами