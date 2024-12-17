В Туле подросток наглотался магнитных шариков и попал в больницу

Медики детской областной клинической больницы Тулы спасли подростка, который проглотил несколько магнитных шариков от игрушки. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Подросток был доставлен в больницу с подозрением на проглоченное инородное тело, в ходе обследования врачи обнаружили, что несколько круглых предметов находятся в желудке и постепенно двигаются. Повторная рентгенограмма показала, что магниты застряли в правой подвздошной области, что потребовало незамедлительного хирургического вмешательства.

«Благодаря своевременному извлечению магнитов удалось предотвратить развитие таких осложнений, как пролежни, перфорация кишечника и перитонит, а также возможную инвалидизацию подростка», — сообщил заведующий хирургическим отделением детской областной больницы Сергей Савин.

Три магнитных шарика от игрушки удалось успешно извлечь, подросток проходит лечение и до новогодних каникул будет выписан домой.

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