Женщина прожила более двух лет с ножницами в брюшной полости, забытыми во время операции

Индийские врачи оставили ножницы в брюшной полости пациентки во время операции и не могли помочь ей более двух лет. Об этом она рассказала Daily Mail.

В феврале 2022 года 44-летняя Камла Бай перенесла операцию на брюшной полости по лечению рака яичников. Все прошло по плану, и опухоль была удалена. Но в течение двух с половиной лет после операции она страдала от сильных болей в животе и настаивала на том, чтобы врачи провели тесты для выявления причины. Лишь 29 ноября 2024 года врачи наконец провели компьютерную томографию. Сканирование показало, что рядом с ее толстой кишкой находится пара хирургических ножниц.

После этого Бай перенесла вторую операцию по извлечению инородного предмета. Медики считают, что инструмент остался незамеченным, когда их коллеги накладывали швы. Теперь пострадавшая и ее семья намерены привлечь виновных к ответственности и рассматривают возможность подачи судебного иска. Сейчас сотрудники больницы в Гвалиоре, где произошел инцидент, готовят подробный отчет по факту случившегося.

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