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Трехлетнего ребенка с опухолью, размером с волейбольный мяч, спасли московские врачи

В Москве хирурги спасли ребенка с огромной опухолью

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Телеграм-канал «Российская детская клиническая больница»

Врачи Российской детской клинической больницы оказали помощь трехлетней девочке из Кабардино-Балкарии, ребенку удалили огромную опухоль брюшной полости. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Признаки заболевания появились у ребенка из Кабардино-Балкарии внезапно — ее рвало, нарастала слабость, она перестала есть. Медики по месту жительства обнаружили в брюшной полости девочки огромную опухоль, размером 12×13×15 см, которая располагалась от диафрагмы до малого таза, сдавливала желудок и кишечник.

Ребенка направили в РДКБ. После обследований девочке был поставлен диагноз нейробластома. На первом этапе девочка прошла шесть курсов химиотерапии, костный мозг полностью очистился от метастазов. Затем было принято решение о хирургическом удалении злокачественного новообразования.

«Огромное образование опутывало аорту и все жизненно важные сосуды брюшной полости. Любые манипуляции требовали особой деликатности — грубое обращение могло привести к нарушению кровотока в органах и их тяжелому поражению. Миллиметр за миллиметром мы двигались вокруг опухоли, освобождали органы, аорту и магистральные сосуды», — рассказал заведующий онкологическим отделением Иван Скапенков.

Удалить удалось почти 95% опухоли, спустя некоторое время девочке провели трансплантацию костного мозга. Ребенок продолжает лечение. Ей предстоит пройти несколько курсов лучевой и иммунной терапии.

Ранее россиянке удалили гигантскую опухоль яичника, похожую на земной шар.

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