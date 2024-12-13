Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума одобрила поправку о запрете УДО для террористов с пожизненным

Комитет Госдумы одобрил исключение УДО для отбывающих пожизненное за терроризм

close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, исключающую условно-досрочное освобождение (УДО) для отбывающих пожизненное наказание за терроризм или вооруженный мятеж. Изменения внесены в текст законопроекта при повторном рассмотрении.

Речь идет о преступлениях, предусмотренных статьями 205, 2051, 2053, 2054, 2055, 279 или 361 Уголовного кодекса, либо новых тяжких или особо тяжких преступлениях в период отбывания пожизненного лишения свободы.

Три дня назад глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщал, что данная поправка направлена на то, чтобы ограничить право на УДО осужденных за терроризм на пожизненное.

Согласно действующему закону, осужденные на пожизненное заключение могут выйти на свободу после отбывания 25 лет. Право на УДО имеют осужденные, в отношении которых не фиксировали злостных нарушений в течение трех лет.

Ранее стало известно, во сколько обходится содержание российских заключенных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами