Госдума одобрила поправку о запрете УДО для террористов с пожизненным

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, исключающую условно-досрочное освобождение (УДО) для отбывающих пожизненное наказание за терроризм или вооруженный мятеж. Изменения внесены в текст законопроекта при повторном рассмотрении.

Речь идет о преступлениях, предусмотренных статьями 205, 2051, 2053, 2054, 2055, 279 или 361 Уголовного кодекса, либо новых тяжких или особо тяжких преступлениях в период отбывания пожизненного лишения свободы.

Три дня назад глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщал, что данная поправка направлена на то, чтобы ограничить право на УДО осужденных за терроризм на пожизненное.

Согласно действующему закону, осужденные на пожизненное заключение могут выйти на свободу после отбывания 25 лет. Право на УДО имеют осужденные, в отношении которых не фиксировали злостных нарушений в течение трех лет.

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