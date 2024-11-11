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Школьники из Нижнего Тагила забросали Вечный огонь снежками

Трое школьников осквернили Вечный огонь в Нижнем Тагиле

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Depositphotos

В Нижнем Тагиле компания мальчиков осквернила Вечный огонь, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Предварительно, инцидент произошел 9 ноября на территории мемориального комплекса «Аллея Славы» на Площади Славы. Трое учеников местной школы в возрасте 9 и 11 лет бросали комки снега в пламя Вечного огня. Впоследствии о произошедшем узнали в правоохранительных органах.

Прокуратура уже начала проверку, которая коснется образовательного учреждения, где учатся хулиганы. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве. Какое наказание грозит несовершеннолетним за осквернение символа воинской славы, не уточняется.

Ранее девушка пожарила сосиски на Вечном огне в Подмосковье.

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