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HR-эксперт рассказала, чем опасна частая смена работы

HR-эксперт Кудрина: частая смена работы может негативно сказаться на репутации

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mojo cp/Shutterstock/FOTODOM

Частая смена работы может негативно сказаться на карьерном росте сотрудника и его профессиональной репутации. Об этом «Москве 24» рассказала трекер для бизнеса по HR-направлению, основатель HR-агентства Евгения Кудрина.

«Работодатели могут воспринимать таких кандидатов как нестабильных и нелояльных. Ну и, кроме того, периоды между трудоустройством могут приводить к финансовым трудностям», — сказала эксперт.

По ее словам, в целом показателем стабильности на рынке труда можно считать работу на одном месте в течение двух-пяти лет, однако, это во многом зависит от отрасли и навыков. Кудрина также добавила, что тренд на джоб-хоппинг или джоб-джампинг — перепрыгивание с одной работы на другую — может закрепиться на ближайшие несколько лет. В связи с этим руководству нужно будет постоянно улучшать условия труда, чтобы сохранить сотрудников, заключила она.

Бизнес-эксперт и основатель Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков до этого рассказал «Газете.Ru», что тренд на частую смену работы сотрудниками набирает обороты в России: по данным последних опросов, каждый пятый россиянин меняет работу раз в два-три года. По его словам, это наносит существенный ущерб бизнесу, особенно малому и среднему.

Ранее стало известно, когда обновятся данные о стаже работы на Госуслугах.

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